Elisoccorso: “Nuove modalità usate in Emilia da 20 anni”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa al servizio di elisoccorso primario e secondario

Andrea Melis (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dal collega Fabio Tosi, in cui ha chiesto alla giunta chi svolgerà nei giorni feriali il servizio di soccorso tecnico sanitario (HETMS) ogni volta che i Vigili del Fuoco non potranno fornire la propria disponibilità con 24 ore di preavviso al Servizio Regionale di emergenza sanitaria “118” e Protezione Civile; il numero di interventi primari e secondari svolti dai Vigili del Fuoco nel 2017-2018-2019 e primo semestre 2020. Il consigliere ha ricordato che il servizio di elisoccorso HEMS differisce da quello HETMS, in quanto non può intervenire in zone impervie

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha ricordato la recente inaugurazione del servizio attivato all’aeroporto di Villanova Albenga e ha assicurato che la giunta intende rafforzare il trasporto sanitario tramite l’elisoccorso. «La scelta di non affidare esclusivamente ai vigili del fuoco il servizio – ha aggiunto – è in capo al Dipartimento dei vigili del fuoco a livello nazionale» e ha sottolineato che da vent’anni in Emilia il servizio si svolge con le modalità più recentemente adottate attualmente dalla Regione Liguria.