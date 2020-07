Discobus: prossima ripartenza dell’iniziativa

Trattative in corso per istituire il discobus, servizio affidato ad Atp. Lo scopo è quello di rendere più sicuro il ritorno a casa di chi si è recato in discoteca o nei locali della movida; scoraggiare l’uso dell’auto o della moto e, a chi ha bevuto in eccesso, evitare il rischio incidenti. Va chiarito che il costo del Discobus è a carico dei Comuni e delle aziende interessate e non sottrae, quindi, risorse destinate ad altre linee.

Lo scorso anno i Comuni interessati sono stati: Sestri Levante, Chiavari, Santa Margherita, Rapallo e Portofino. Sei le partenze da Sestri: la prima alle 22.30 con arrivo a Portofino alle 23.40 e l’ultima alle 4.20 con arrivo a Portofino alle 5.30. Costo del biglietto 1 euro; nel corso delle 14 notti in cui è stato espletato il sevizio, i biglietti venduti sono stati circa 16.000.