Cavi: stasera inaugurazione della mostra di Rumi e Palla

Sarà inaugurata questa sera alle ore 18 la mostra di Maria Cristina Rumi e Sara Palla, in arte Posa, allestita nella Sala polivalente dell’ex Colonia Cogne a Cavi Borgo. La mostra rientra nel calendario di FestivArt, la rassegna d’arte organizzata dal Comune di Lavagna.

La mostra sarà ad ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, con orario 18-23.30 fino a lunedì 20 luglio.

L’esposizione si connatura come un vero e proprio viaggio composto da opere d’arte figurativa e di fluid art che si alternano e compenetrano in un tripudio di colori.

“La mostra rappresenta il culmine di una nostra forte sinergia artistica – spiegano Rumi e Palla -. Quello che vogliamo offrire allo spettatore è l’opportunità di immergersi in varie sfaccettature dell’arte. La fluidità del colore di Sara si compenetra nell’arte figurativa di Cristina, dove la tecnica mista di vari tipologie di colori e materiali, permette alla materia di assumere nuove forme.”

Biografie:

Maria Cristina Rumi. Nata Genova, residente a Lavagna. Formatasi nella scuola di Rocco Borrella presso il Liceo N. Barabino di Genova, le sue opere si contraddistinguono per la spiccata critica sociale e il permeante valore contemporaneo. Molto apprezzata a Dubai, dove ha realizzato opere per l’Emiro Khalifa S. Al Zaffin. Oltre a numerose personali e collettive realizzate in Liguria e nel Tigullio, ha recentemente esposto a New York (2018), Bologna (2018) e Gubbio (2019).

Palla Sara, in arte “Posa”. Nata a Genova, risiede a Lavagna. Ha sempre amato la pittura, il disegno e, soprattutto, il fumetto. A vent’anni apre il proprio laboratorio privato di pittura, arte e musica. Negli anni ha sperimentato molte tecniche, dall’acrilico, alla bomboletta, alla matita, mescolandole anche tra di esse. Nel 2016 acquisisce l’attestato di partecipazione come decoratore edile, sfruttando l’opportunità di assistere una decoratrice esperta di Santa Margherita Ligure. Negli anni ha partecipato ad alcune mostre sia collettive, sia individuali (collaborando con l’Agorà di Lavagna, il Festival BinarioZero a Lavagna, il collettivo Anima Donna, di cui fa parte, e la Pro loco Terraemare di Rapallo). Ultimamente si é appassionata alla fluid art, una tecnica mista tra chimica e acrilico.