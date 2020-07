Camogli: “Tari, difficoltà di pagamento in banca o Poste”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che la documentazione di F24 inviata agli utenti comprendeva solo i moduli delle tre rate di pagamento (luglio – settembre – dicembre) e non il modello per un unico pagamento dell’importo complessivo della Tari

Ciò ha creato problemi notevoli sia all’ufficio postale che in banca per molti cittadini, allungando i tempi di coda per i pagamenti

Interpella

per conoscere se in futuro si ritiene opportuno il ripristino del quarto modulo F24.