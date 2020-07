Camogli nel video “Come Banditi”, nuovo singolo di Pietro Gandetto

Da Music & Media Press riceviamo e pubblichiamo

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Come Banditi”, il nuovo singolo di Pietro Gandetto.

Spotify

https://open.spotify.com/album/6CV2fH1MdmO5yMe8xwvR6J?highlight=spotify:track:1ZxbfnjQrpsDUWM2VB19WH

Il brano, scritto dallo stesso Gandetto e composto e prodotto da Simone Trotolo, presenta sonorità estive che si amalgamano magistralmente alla voce ed alla penna di Pietro, un artista in grado di fondere il cantautorato più classico ad uno stile moderno, accattivante e raffinato al tempo stesso.

Una ventata di positività, un inno alla libertà, quel diritto imprescindibile di cui abbiamo compreso il vero significato ora più che mai, nell’appena trascorso periodo di emergenza sanitaria e conseguente lockdown in cui, con giusta causa, ci è stata limitata, se non addirittura negata.

Con la sua apertura memorabile che, con eleganza e classe, si apre verso un ritornello dal quale è impossibile non farsi trascinare, “Come Banditi” invita l’ascoltatore a lasciarsi andare in un’estate che ci richiama sì alla prudenza, ma che non per questo debba essere priva di relax, leggerezza e tanta buona musica.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Marco Sini e girato tra Camogli e Milano, che rispecchia il mood estivo della canzone e fa sognare tra gli scorci meravigliosi della regione Liguria. Immagini mozzafiato riprese da differenti angolazioni, anche tramite l’utilizzo di droni, per un prodotto finale di forte impatto visivo ed emotivo, che mette in luce le bellezze di una città e di una regione tutta da scoprire.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=v7WN2XakBNk&feature=youtu.be

“Con Marco collaboriamo da anni – commenta Pietro – e per questo progetto abbiamo creato uno storyboard coerente con il testo e con la musica. Nel video compare anche la stylist ed attrice Camilla Testori, che rappresenta una sorta di partner in crime onirica del protagonista, insieme alla quale i due diventano una sorta di Bonnie e Clide contemporanei. Abbiamo scelto Camogli per i suoi bellissimi paesaggi e Milano per mantenere il tocco urban del pezzo. Inoltre, la Liguria, regione meravigliosa, mi ha dato casa durante gli studi e Milano è la città che mi ha adottato da oltre un decennio”.

Pietro Gandetto nasce ad Alessandria e si avvicina alla musica sin da piccolo. A soli otto anni inizia a studiare Pianoforte presso il Conservatorio di Genova e di Cuneo e, successivamente, si dedica al canto. Nel corso degli anni collabora con svariati enti teatrali, esibendosi regolarmente sia in Italia che all’estero. Partecipa a diversi concorsi e manifestazioni nazionali, come il Tour Music Fest, per arrivare poi al suo debutto televisivo, nel 2018, con la partecipazione al Talent Show di Rai 2, “The Voice of Italy”, dove ottiene ottimi riscontri da pubblico e giudici. Da anni Pietro si dedica al suo progetto cantautorale, scrivendo i testi delle proprie canzoni e collaborando con vari compositori di musica pop ed indie. L’anima del suo progetto artistico consiste nella fusione di sonorità e generi musicali differenti, con un linguaggio raffinato, ma al tempo stesso decisamente urban. Nel 2018, come autore, pubblica la sua prima raccolta di poesie, “Nuvole sgangherate” (Booksprint Edizioni). Attualmente Pietro vive a Milano, città che l’ha adottato 12 anni fa ed in cui esercita, parallelamente alla professione artistica, quella di Avvocato.