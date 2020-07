Camogli: bimbo ferito dal fico d’India, grave frattura cranica

Dovrebbe tornare a casa a breve, forse giovedì, se il suo recupero proseguirà in modo positivo, il bambino di 4 anni ferito gravemente al cranio dal crollo del ramo di fico d’india avvenuto giovedì scorso intorno alle 20 sulla spiaggia sottostante la passeggiata di via Garibaldi a Camogli. Il bimbo ha riportato una estesa frattura del cranio (la lesione riguarda la parte superiore della teca cranica e si estende da orecchio ad orecchio) ed è attualmente ricoverato in osservazione all’Istituto Gaslini, dopo essere stato in Rianimazione. La prognosi è prevista di circa 5-6 mesi, il tempo necessario perché le ossa del cranio si risaldino.

Nella foto il tronco che ha colpito il bimbo alla nuca, in un primo tempo si era detto che il piccolo era stato colpito da una pala dela pianta e punto da una spina