Camogli: addio a Martin, fece conoscere il borgo a migliaia di tedeschi

E’ morto improvvisamente Martin, come tutti lo chiamavano. Era arrivato a Camogli dalla sua Germania, se ne era innamorato e aveva pensato di condividere la bellezza del borgo con i suoi connazionali. Per decenni ha gestito un campeggio in località Migliaro, organizzando le vacanze di migliaia di giovani tedeschi. Persona educatissima e colta, il volto sempre sorridente, Martin aveva saputo conquistare la fiducia dei camoglini che lo stimavano e apprezzavano. Camogli, sotto il profilo turistico, gli deve molto.

Chiuso il campeggio, Martin aveva continuato a vivere a Camogli. Lo piangono la moglie Heidy, i figli Katia con Francesco; Till con Martina e gli amatissimi nipoti Davide, Alexandra e Frederick. L’addio a Martin giovedì alle 10.30 presso il cimitero di Camogli.