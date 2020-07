Bogliasco: tutto pronto per la Festa del Madonna Carmine

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

E’ tutto pronto per la Festa di Nostra Signora del Carmine in programma da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Stand gastronomici, commedia dialettale e artigianato sono soltanto l’inizio delle celebrazioni della Santa Patrona bogliaschina.

Per tutto il paese è possibile godere della bellezza dei mezzari. Questo tessuto racchiude la storia di un popolo di audaci navigatori e abili mercanti. Il mezzaro è un grande quadrato di stoffa di cotone riccamente stampato, uno dei primi esempi di questa tecnica pittorica. Diversi sono i soggetti, tutti a tema naturalistico, il più diffuso è l’albero della vita, simbolo di letizia e abbondanza. Con questi tessuti, già nel Medioevo, le donne liguri si coprivano il capo per completare e arricchire il loro abbigliamento e nel corso dei secoli è diventato anche complemento d’arredo prezioso, simbolo di potere e agiatezza.

“Quest’anno la festa patronale si svolgerà in misura ridotta a seguito di tutto quello che è accaduto – spiega Gianluigi Brisca, sindaco di Bogliasco – I festeggiamenti saranno contenuti, abbiamo deciso di non procedere con lo spettacolo pirotecnico anche in segno di rispetto per tutte le vittime, le famiglie e per tutti coloro che hanno passato brutti momenti a causa del Coronavirus. Speriamo, con il prossimo anno, di tornare alla consueta normalità. Per quest’anno invito tutti a utilizzare il buon senso e rispettare tutte quelle fondamentali norme e misure di sicurezza per contenere l contagio da Coronavirus”.

Si parte giovedì 16 con lo Street Food a cura della Croce Verde di Bogliasco per concludere alle 21.30 con la proiezione di “Quello Bonanima”, commedia dialettale dell’indimenticato Gilberto Govi, in piazza XXVI Aprile.

Venerdì 17, in zona spiaggia, il momento di riflessione che coinvolge tutto il paese. Alle ore 20.30 prende il via la processione, in mare, con la statua della Madonna che verrà accompagnata dagli allievi della scuola vela e dalle imbarcazioni dei soci del Club Nautico. A seguire la celebrazione della Santa Messa sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.

Sabato 18 ancora artigianato e street food a cura della Croce Verde di Bogliasco, mentre in zona spiaggia sarà il concerto degli “Spaghetti Swing” a intrattenere i partecipanti. L’ultimo giorno delle celebrazioni è fissato per domenica 19 quando, nella parrocchia Natività di Maria Santissima alle 11.30, verrà celebrata – sul sagrato – la Santa Messa solenne.

Il Comune di Bogliasco rende noto, inoltre che sarà attivato un servizio bus navetta, gratuito, nei giorni di venerdì e sabato dalle 19 all’una di notte. I pulmini faranno la spola tra gli impianti sportivi di via Marconi e il Centro del paese.

Il ricavato dai festeggiamenti verrà interamente devoluto alla Croce Verde di Bogliasco, ente profondamente e a lungo impegnato nella tutela della salute di tutti i bogliaschini, soprattutto in questo ultimo – terribile – periodo.

Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio l’uso della mascherina tra le bancarelle e in tutti quei luoghi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza – anti contagio – di almeno un metro. Per tutte le giornate i volontari della Protezione Civile assicureranno che tutte le norme anti-Coronavirus vengano rispettate.

Si ringraziano per la collaborazione e l’aiuto prezioso la Pro Loco di Bogliasco, i Vab e la Croce Verde di Bogliasco.