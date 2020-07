Atp: “Rimborsi sì, ma dopo la conversione in legge del Dl rilancio”

Dall’ufficio stampa di Atp esercizio riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei passeggeri in

possesso di abbonamento, Atp desidera informare i propri gentili utenti che il Decreto Rilancio, al momento non ancora convertito in legge e pertanto per ora privo di efficacia, ha previsto la possibilità di ristoro per i pendolari che hanno acquistato abbonamenti validi durante il periodo di lockdown. Le eventuali modalità di compensazione verranno comunicate al momento della conversione in legge, anche sulla base degli accordi con gli Enti sovraordinati.