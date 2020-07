Turismo: le opportunità offerte dall’Europa

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Domani, martedì 14 luglio 2020 alle ore 11, si terra il convegno on line: Turismo in Liguria. Le opportunità di rilancio dall’Unione europea. Cosa ha già fatto e cosa può ancora fare l’Europa per sostenere la ripresa di un settore strategico per l’economia regionale? Confronto online fra amministratori locali, istituzioni europee e operatori del settore cercherà di rispondere a questa domanda.

Apriranno i lavori gli interventi del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore alla promozione turistica e marketing territoriale Giovanni Berrino, dell’assessore allo sviluppo economico turistico e marketing del Comune di Genova Laura Gaggero e del consigliere della Provincia della Spezia Patrizia Saccone.

Si passerà poi al confronto fra gli operatori del settore e le istituzioni europee Alessandro Cavo, rappresentante del turismo nella giunta della Camera di Commercio di Genova; Laura Gazzolo, presidente della sezione turismo e cultura di Confindustria Genova; Enrico Vergani, membro del Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime Genova S.p.a.; Donatella Bianchi, presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e Gianluca Giannecchini, esperto in marketing turistico-territoriale, si confronteranno con i deputati europei Massimiliano Salini, Forza Italia; Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega; Brando Benifei, capo delegazione del PD; Tiziana Beghin, capo delegazione del Movimento 5 stelle; Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia. Al confronto prenderanno parte anche funzionari della Commissione europea impegnati nel settore.

Introdurranno i lavori Carlo Corazza, responsabile del Parlamento europeo in Italia e Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano.

L’incontro è organizzato dal Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dai centri di informazione Europe Direct del Comune di Genova e della Provincia della Spezia e dalla Regione Liguria.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Parlamento europeo in Italia:

https://www.facebook.com/PEItalia/

così come sulla pagina Facebook della Provincia della Spezia:

https://www.facebook.com/provinciadellaspezia/?epa=SEARCH_BOX