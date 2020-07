‘Santa’: alla guida ubriachi, sanzioni e ritiro di 3 patenti

Lo scorso fine settimana, a Santa Margherita Ligure, durante un predisposto servizio per il contrasto del fenomeno delle “Stragi del Sabato Sera”, i Carabinieri di quella località, hanno effettuato dei posti di controlli alla circolazione stradale nei pressi di luoghi di aggregazione e caselli autostradali. Tre automobilisti, di cui una donna, tutti abitanti in Lombardia, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli, sottoposti al test alcolemico, sono risultati avere un tasso tra g/L 1,10 e g/L 1,42. Pertanto, oltre al ritiro della patente, sono stati deferiti in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica.