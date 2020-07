Rapallo: il sindaco, in Vespa, imbottigliato sulla A-10″

Dopo due giorni di missione nella terra di Claudio Scajola, questa sera il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, nella veste di coordinatore regionale di Forza Italia, è partito da Sanremo sulla Vespa su cui vi era arrivato e si è messo in viaggio per fare ritorno a casa. A Pegli una muraglia di auto dui Tir gli ha impedito di rispettare la tabella di marcia. Anzi ha dovuto procedere a passo d’uomo.Il commento è amaro: “Non se ne può più.

Dopo una lunga giornata di lavoro in giro per la nostra regione, mi trovo imbottigliato insieme a migliaia di cittadini, in questa situazione, seppur mi sia mosso in Vespa. Tutto ciò è avvilente e insostenibile. Questo è lo scenario che si presenta alle 22:00 di oggi, 13 luglio, all’altezza di Pegli”.