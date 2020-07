Rapallo: “Gli Emiliani vendono il loro complesso”

Gli Emiliani di Rapallo avrebbero deciso di vendere il loro complesso. Hanno già un acquirente? E come utilizzerà la struttura visto che esiste un vincolo di destinazione d’uso a servizi?

Il Piccolo Coro San Girolamo Emiliani Rapallo ha affidato a facebook un messaggio: “L’Istituto Emiliani, nostra casa da quando è iniziata questa avventura fino ad oggi, fino ad oggi perché presto la struttura, per volontà della congregazione, sarà venduta a privati.

Per la nostra attività è sempre stato un luogo accogliente e l’apporto reciproco per una crescita sana del coro non è mai mancato, purtroppo negli ultimi tempi vi erano voci insistenti su una possibile vendita, mai comunicate in via ufficiale alla nostra realtà, come crediamo alle altre che contribuiscono alla vita del complesso, le voci avevano trovato un riscontro a medio termine (2/3 anni al massimo), il che ci avrebbe permesso di portare avanti il nostro progetto in serenità preparandoci ad un trasferimento morbido e graduale della attività.

Purtroppo, dopo aver sollecitato risposte circa l’opportunità di far partire alcuni nuovi progetti, ci siamo visti comunicare, in totale contrapposizione, di lasciare la struttura il prima possibile”

Il Piccolo Coro prosegue: “Ci rammarica molto la scelta di concludere quello che è stato un pezzo di storia di Rapallo, moltissimi prima di noi infatti hanno infiniti racconti di vita vissuta legati alle Emiliani, ci rammarica non essere stati avvisati prima di tale situazione e che non sia mai nemmeno stato convocato un tavolo con le realtà presenti che, siamo certi, avrebbero certamente desiderato contribuire ad un rilancio concreto della struttura.

Si tratta di un luogo che ancora può offrire molto, dalle numerose potenzialità per l’intera città ed oltre, chissà, magari lo hanno compreso meglio i futuri proprietari….. Certamente noi ne avevamo ben chiare le potenzialità tanto da aver più volte voluto fare da ponte con altre realtà che avrebbero contribuito al sostegno economico del complesso nel pieno rispetto della vocazione e della missione della struttura”.

E ancora: “Negli anni abbiamo fatto numerosi investimenti e ci sentiamo davvero orgogliosi di quanto siamo riusciti a portare avanti fra quei corridoi e quelle stanze, abbiamo avuto il privilegio grande di far rivivere in altro modo gli spazi delle Scuole Medie Emiliani, tanto avremmo potuto ancora fare ma è giunta l’ora di terminare, non per nostra volontà, questo capitolo della nostra storia e iniziare a scriverne uno nuovo”.

E cosa sarà del Piccolo Coro? “Certamente non ci fermiamo qui, non lasciamo che con le Emiliani muoia anche quanto di bello è nato in questi anni, cercheremo una nuova casa che possa permetterci di guardare avanti e, chissà, di ingrandirci ancora! Sarà occasione per migliorare la nostra organizzazione e gettare le basi per il nostro futuro, ripartiremo a settembre con nuova energia e tante novità da presentarvi”.





La decisione di vendere deriverebbe dalla carenza di vocazioni religiose, dalla mancanza di risorse per effettuare la manutenzione del complesso. All’ufficio tecnico del Comune, al momento, nessuno ha presentato progetti o richieste di eliminare i vincoli esistenti.