Rapallo: abbandono rifiuti, Comune al contrattacco

Nuovi conferimenti illegali nell’entroterra di Rapallo, nuove indagini e nuove sanzioni. Il Comune è passato al contrattacco e dopo i fatti incresciosi degli ultimi giorni, grazie al contributo dei concittadini, la polizia municipale ha individuato gli abusi e sanzionato i trasgressori.

Qualcuno auspica per chi abbandona i rifiuti in scarpate, una specie di daspo che possa impedire di lavorare nel Comune per almeno tre anni; una maniera drastica, ma probabilmente efficace.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “L’abbandono di rifiuti è un reato, oltre ad essere una pratica vergognosa da estirpare alla radice, provoca inestimabili danni ambientali e ripercussioni economiche e rappresenta un vero affronto al decoro della nostra bellissima città.

Ringrazio i concittadini per la collaborazione, il corpo di polizia municipale, rappresentato dal Comandate Fabio Lanata, che sta svolgendo costanti ed accurate indagini ed i consiglieri Andrea Rizzi e Fabio Proietto che fanno da collante tra cittadini e amministrazione raccogliendo quotidianamente informazioni e istanze”.