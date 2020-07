Pallavolo M/ Lorenzo Garibaldi confermato nella Amis-Admo

Da Comunicazione Società Amis-Admo riceviamo e pubblichiamo

La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo è lieta di annunciare la conferma di Lorenzo Garibaldi nella prima squadra (serie B) per la stagione sportiva 2020-2021.

Lorenzo Garibaldi, Classe 1992 Ruolo: Libero Altezza 178 cm, cresciuto nelle giovanili dell’Amis Chiavari, allenato da Marco e Renzo Dalmaso, partito dal minivolley fino ad arrivare all’under 16. Poi è nata la collaborazione con l’Admo Lavagna e con l’Amis-Admo ho partecipato al campionato under 18, lo stesso anno sono entrato a far parte della prima squadra in serie C. Dal 2009 ad oggi ho giocato in serie C a Lavagna. 11 stagioni in cui siamo partiti con piazzamenti a metà classifica fino ad arrivare negli ultimi anni sempre ai vertici della categoria.

Quest’ultima stagione sportiva è stata senza dubbio la più particolare che abbia mai giocato. Il Covid ha fermato sul più bello un campionato che ci eravamo prefissati di vincere e avevamo già indirizzato nel verso giusto nel girone d’andata. Ovviamente la delusione sportiva ha subito lasciato spazio alla preoccupazione per la situazione generale del paese e dei nostri cari, facendo passare in secondo piano la competizione sportiva. Allo stesso tempo, questo momento storico, ha dato l’opportunità a me, e credo a chiunque altro, di riflettere su molte cose date per scontate e ad apprezzare tutto più a fondo.

Alla notizia della promozione la gioia è stata tanta perchè sinceramente non ci speravo nemmeno più. Finalmente giocheremo in Serie B, dopo secondi posti, dopo una vittoria mancata all’ultima giornata, dopo un campionato vinto e una rinuncia, dopo centinaia di ore passate in palestra, Lavagna torna in Serie B. Dopo anni a sudare per questo obiettivo era scontato che avrei confermato la mia disponibilità.

Il campionato sarà senz’altro duro, competizione ad un livello superiore, cosa che però mi da la carica giusta per continuare a giocare allo sport che amo di più.