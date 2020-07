Ne: lavori di efficientamento energetico in località Chiesanuova

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Ne comunica che sono terminati i lavori di efficientamento energetico all’impianto di riscaldamento e di illuminazione nei locali della Scuola dell’Infanzia di Chiesanuova. Nello specifico si è trattato della sostituzione del vecchio gruppo termico alimentato a G.p.l., con una moderna macchina a pompa di calore che permetterà di ottenere, oltre ad un miglior rendimento a livello di riscaldamento, anche un notevole risparmio economico.

Ed è con lo stesso obiettivo che, si è proceduto alla sostituzione dell’illuminazione interna della Scuola (relamping) con moderne plafoniere led e ad un’opera di efficientamento energetico con apparecchi illuminanti a tecnologia led dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la viabilità di accesso alla Scuola stessa, in via San Biagio, nel tratto tra le località Conscenti e Chiesanuova.

Tale spesa è stata finanziata con contributo statale per efficientamento energetico di circa 50 mila euro a fronte di un importo d’intervento alla caldaia di circa 43 mila euro e di circa 15 mila euro per i lavori di sostituzione dei corpi luminosi.

L’Assessore ai lavori pubblici per il Comune di Ne, Fabrizio Podestà, dichiara che “usando questo contributo, stabilizzato per almeno 4 anni, si procederà in futuro alla sostituzione degli apparecchi attuali della restante illuminazione pubblica con altri a tecnologia led, perseguendo così una miglior resa luminosa con un importante risparmio economico, come si è già realizzato con questo primo intervento”.