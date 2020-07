Lettere/ “Riva Trigoso: covid, mancano i controlli”

Da Walter Canessa riceviamo e pubblichiamo

Sono veramente rimasto sorpreso di come a Riva Trigoso siano gestite le spiagge in questo periodo di emergenza Covid. Nessuna regola è rispettata di quelle disposte dai vari Dcpm e ordinanze regionali e comuali.

Intanto nessun controllo e le situazioni più imbarazzanti accadono proprio dinanzi alla palazzina della Guardia Costiera. Gestori di porzioni di spiaggia che già dal mattino occupano l’arenile con lettini e ombrelloni pur in assenza di ospiti (proibito!). Zone ristorazione prese d’assalto e tutti vicini vicini e senza mascherina di protezione (proibito!). Non ho visto forze dell’ordine o preposti che in qualche modo potessero evitare queste situazioni.

Tutto sommato la situazione risulta più tranquilla alla foce del Petronio, tratto completamente libero dove il buon senso distanzia le persone. In conclusione sarebbe meglio fare qualche controllo a stabilimenti e affitta ombrelloni che neanche senza nascondersi troppo si stanno approfittando della situazione e magari alla fine della stagione piangeranno anche miseria.