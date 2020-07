Lavagna: “Ponte Maddalena, progetto legato a viale Kasman”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Dalla stampa abbiamo appreso che i Sindaci di Chiavari e Lavagna stanno considerando la possibilità di pedonalizzare l’antichissimo ponte della Maddalena e di trasformarlo in un monumento fruibile per il traffico ciclo-pedonale ed anche per la realizzazione di spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali. Officina Lavagnese si dichiara fin da oggi d’accordo con tale progetto ed esprime la propria disponibilità a collaborare in tale direzione.

Giova però ricordare che questa scelta è strettamente legata alla realizzazione, almeno parziale, del progetto che prevede il prolungamento di viale Kasman, la realizzazione di un nuovo ponte stradale tra Lavagna e Chiavari e la conseguente modifica del casello autostradale di Lavagna, progetto che fino a ieri non riscuoteva molti consensi.

In assenza di queste opere, la chiusura al traffico del ponte della Maddalena porterebbe i moltissimi chiavaresi, abitanti la parte orientale di Chiavari, che per comodità utilizzano il casello autostradale di Lavagna, ad entrare in Lavagna percorrendo via Riboli, piazza Cordeviola e corso Buenos Aires, con un aggravio per il traffico lavagnese.

Ricordiamo inoltre che in passato la scelta operata dall’amministrazione Vaccarezza di chiudere il ponte in direzione da Chiavari a Lavagna, operata al fine di sgravare il quartiere del Ponte di parte del traffico, non era stata molto apprezzata sulla sponda chiavarese.

Infine vogliamo sottolineare che, in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dell’antico ponte, erano stati eseguiti importanti interventi che hanno previsto anche il rifacimento dell’illuminazione del ponte. Più recentemente sono stati effettuati importanti interventi in pz. Podestà ed infine è stata realizzata la rotonda in corrispondenza dello svincolo autostradale. Speriamo che quanto investito in questi interventi non venga poi stravolto e vanificato.