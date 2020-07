Chiavari: “Dalle autostrade al tunnel fontanino”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

anche questa settimana è stata una settimana bloccata.

Siamo ancora nel mezzo di questa insostenibile e paradossale caotica vicenda legata al caos delle infrastrutture e della viabilità. Continua a mancare la programmazione dei lavori e il coordinamento degli enti preposti.

Caos infrastrutture

Non so se esista ancora un Assessore alle Infrastrutture nella nostra Regione: dovrebbe chiamarsi Giacomo Raul Giampedrone. Provo a rivolgermi a lui per chiedere come è possibile che non esista ancora un tavolo permanente tra Anas, Autostrade, Ferrovie, Anci, dove si faccia ogni giorno il punto dei cantieri, si coordinino le priorità, si diano le necessarie informazioni ai cittadini.

Come è possibile che non intervenga – anche con gli strumenti di protezione civile – quando ci sono le chiusure dei caselli autostradali monitorando il traffico pesante, chiedendo le sospensioni dei cantieri sulle tratte più appesantite dai flussi di traffico?

Da più di un mese – sin da quando è stato presentato il piano di lavori a Regione Liguria, con il beneplacito del Presidente Toti – siamo in questa esasperante situazione, che viene utilizzata, purtroppo come elemento di polemica elettorale da parte di chi ha un ruolo su quello che succede nella nostra regione. Forse l’Assessore Giampedrone, invece che raccogliere firme contro la “Liguria Bloccata”, come vedo sta facendo la lista Toti in cui si candiderà, quel tavolo dovrebbe coordinarlo e lavorare per sbloccare la situazione.

Situazione che è complicata anche dal fatto che siamo nei giorni decisivi rispetto alla questione concessioni autostradali su cui il Governo deciderà la prossima settimana. Motivo per cui – aggiungo – mi sarei aspettato dalla Ministra De Micheli che la discussione sull’affidamento temporaneo del nuovo Ponte di Genova rientrasse in questa partita, e non venisse stralciata dal resto: fino a quando non è chiarita la questione su chi gestirà la rete, anche la questione della gestione del nuovo ponte doveva rimanere in capo allo Stato.

Tunnel Rapallo Fontanabuona, un passo avanti

Un’altra scelta strategica per il futuro delle infrastrutture liguri è arrivata in questi giorni: come sapete il Governo, con il decreto semplificazioni, ha individuato una serie di opere per le quali saranno previste procedure semplificate e date priorità negli investimenti. Per la Liguria, tra le 130 opere, si parla di Nodo Ferroviario, di raddoppio della Pontremolese e del raddoppio ferroviario nel Ponente ligure.

Nei giorni successivi il Sottosegretario Roberto Traversi del Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che il Tunnel Rapallo-Fontanabuona è stato inserito all’interno dell’elenco delle opere strategiche del Governo. È finalmente un passo avanti concreto, e, per la prima volta c’è l’impegno, in un atto ufficiale dello Stato, per la realizzazione di quest’opera. Una notizia a cui ovviamente va dato seguito con ulteriori atti concreti, sia dal punto di vista della progettazione che dei finanziamenti, ma che rappresenta un discreto salto di qualità rispetto a quando Edoardo Rixi della Lega, da Sottosegretario alle Infrastrutture nel precedente Governo, sosteneva di non aver trovato il progetto del Tunnel al Ministero e che quindi non se ne era occupato per quello.

Cancellata la legge taglia parchi di Toti-Mai

La Lega, nella persona del suo Assessore Regionale (contro) i Parchi, Stefano Mai, ha anche visto, in questa settimana, cancellata la legge regionale che tagliava 1000 ettari di aree protette su cui la Giunta Toti aveva puntato molto tra il 2018 e il 2019.

La Corte Costituzionale ha difatti dichiarato incostituzionali i punti principali di quella riforma dei parchi. Dalla riduzione delle aree protette per legge, ai confini non discussi con le comunità locali, alle norme ambientali e urbanistiche dei piani dei Parchi. La legge regionale sulle aree protette è completamente da rifare, dopo il pasticcio di questi mesi.

Ho seguito per due anni, dall’opposizione, la discussione sulla riforma delle aree protette: le scelte della Giunta ci avevano portato indietro di vent’anni, continuando a costruire l’immagine dei parchi come vincoli e non come possibili motori di sviluppo. Una visione superata, ma non nella testa dell’Assessore Mai che ha sostenuto questa riforma pasticciata e frenato ogni possibilità di investimento e di crescita, in una regione che invece potrebbe avere solo benefici se puntasse sulla sostenibiltà ambientale.

Si pensi all’azione continua con cui Toti e la sua Giunta stanno ostacolando la partenza del Parco Nazionale di Portofino, riducendolo a parco francobollo e insabbiando nelle pastoie burocratiche delle autorizzazioni la nascita di un Parco capace di dare un impatto positivo alla Liguria e in particolare al comprensorio del Tigullio, collocato tra due Parchi Nazionali di grande richiamo – Portofino e Cinque Terre – con grandi possibilità dal punto di vista del turismo. Dopo due anni, il Parco è ancora sulla carta e tutta la rete delle aree protette nella nostra regione è da ricostruire e rilanciare a causa dei disastri di Mai, che farebbe bene a dimettersi.

Futura umanità

La settimana scorsa insieme a Stefano Gaggero di Genova che Osa ho raccontato in una diretta Facebook i contenuti della proposta di legge regionale che ho presentato come primo firmatario.

Qui la diretta, se volete dare un’occhiata.

La legge regionale prevede un vero e proprio piano per l’autonomia, un nodo fondamentale per costruire una nuova cultura del centro sinistra che deve ripartire anche da qui, rimettendo al centro la lotta alle diseguaglianze, rispetto ad una società sempre più tagliata e divisa tra chi ha opportunità, occasioni e possibilità di farcela e chi no.

Una questione di giustizia generazionale che va a peggiorare per la crisi che stiamo già iniziando a vivere legata all’emergenza COVID.

Abbiamo sentito per anni le politiche, specialmente di destra, che giustificavano la lotta per il più forte, motivando come necessarie e giuste le differenze come sprone per le nuove generazioni: questa immagine del “merito senza uguaglianza” a noi non ha convinto, non è mai piaciuta ed è da qui che siamo partiti, ispirandoci al Forum Disuguaglianza e Diversità di Fabrizio Barca per creare una vera e propria Eredità per i giovani, a disposizione per attuare un Piano per il proprio futuro.

Si inizierà a parlare di futuro, tema su cui la Regione in questi cinque anni non ha mai pensato di investire, programmandolo e ragionandoci insieme alle istituzioni.

Una Liguria diversa: verde, digitale, vicina alle persone.

La settimana scorsa è ripartita la campagna che durante lo scorso inverno ha posto l’attenzione sui principali problemi della Liguria: lavoro, ambiente, turismo, sanità, scuola e trasporti. Una serie di campagne, social e di manifesti, in cui si volevano mettere in luce, proponendo delle soluzioni, le mancanze a cui l’amministrazione regionale non è riuscita a porre rimedio, peggiorandole, in questi anni di mandato.

Il claim della campagna è “La Liguria è spenta – riaccendiamola”, perché è di una nuova visione a 360 gradi di cui si ha bisogno, una politica di lungo termine che preveda delle azioni di lungo respiro che coprano tutte quelle mancanze di cui la Liguria è stata vittima in questi ultimi 5 anni.

È da questa premessa che la campagna, dopo uno stop dovuto al COVID, è ripartita con uno slogan, un invito, semplice: Una Liguria diversa: verde, digitale e vicina alle persone.

Inoltre abbiamo creato un questionario, per raccogliere indicazioni, proposte, giudizi su questi ultimi 5 anni: come si sono comportati la Giunta, la maggioranza e l’opposizione in Regione, quali argomenti sono stati trattati con l’adeguata serietà e quali invece sono stati lasciati in secondo piano.

Vi lascio qui il link per completare il questionario, che è ovviamente in forma anonima.

In Consiglio

La scorsa settimana in Consiglio Regionale ho ricevuto due risposte a due interrogazioni a cui tenevo particolarmente perché mi hanno visto impegnato sul tema per diverso tempo.

I riders: avevo chiesto all’assessore competente Giampedrone di fornire ai rider (i ragazzi che si vedono per le nostre strade in bicicletta e che ci consegnano il cibo) dispositivi di sicurezza, come le mascherine (perché mentre ai più fortunati di noi era chiesto di rimanere in casa, ad alcuni veniva chiesto di rimanere in giro per effettuare delle consegne di cibo). Ho portato al centro dell’attenzione della Giunta, o almeno ho tentato, più volte il tema dei riders, in quanto lavoratori dipendenti da piattaforme digitali, che non hanno alcun tipo di assicurazione o di tutela, arrivando a fare turni massacranti, in condizioni pericolose per qualche euro a servizio, sotto il controllo – di fatto – di app. La risposta di Giampedrone è stata assolutamente sconcertante: ha detto che dato che i riders per lui sono come lavoratori autonomi sta a loro trovarsi le mascherine. Con questa risposta, con cui li qualifica come lavoratori autonomi, Giampedrone ha dimostrando di non sapere nulla sulle condizioni di lavoro e lo status giuridico dei lavoratori digitali, e neppure di tutta la discussione su questa categoria di lavoratori che si sta tenendo in Italia e nel mondo. Ho approfittato anche per ricordagli che c’è una mia proposta di legge regionale che punta a dare a questi lavoratori delle sicurezze e dei diritti maggiori, che sarebbe bene approvare per dare loro una risposta più concreta e importante, come è già stato fatto in altre Regioni.

ASL 4 e Ospedale di Sestri Levante: Ho chiesto all’assessore Viale di ricevere dei chiarimenti, per ennesima volta, sui piani che si hanno per la sanità nel Tigullio e in particolare sul futuro di Sestri Levante. Su Sestri Levante faccio un po’ il riassunto delle puntate precedenti: l’amministrazione regionale insieme ad ALISA sta attuando un piano di preciso svuotamento del polo della Val Petronio, senza dare delle risposte chiare alle istituzioni e ai cittadini che chiedono ripetutamente di essere ascoltati e di avere delle risposte chiare sul futuro del loro presidio. La settimana scorsa un Comitato di cittadini si è organizzato per manifestare davanti all’Ospedale per chiedere più certezze dopo l’ennesimo comunicato poco chiaro e molto preoccupante della ASL4. L’Assessore Viale nella risposta ha posto l’attenzione su un “atteggiamento vivace sulla vicenda”, ridicolizzando le amministrazioni comunali e i cittadini che stanno chiedendo più serietà, concludendo la sua risposta cercando di trovare una giustificazione plausibile all’ennesimo spostamento, quello del reparto di Oncologia a Rapallo, per preservare così la salute dei malati che oggi dovranno andare a Rapallo in quanto Sestri Levante ha un reparto Covid, cosa che però non sembrava assolutamente pericolosa, o da valutare, nel periodo di maggior pericolosità di contagio. La Giunta Toti continua a definire il Polo di Sestri Levante come un Polo a vocazione oncologica e riabilitativa: peccato che sia l’unico polo oncologico e riabilitativo dove non si svolge né attività oncologica né riabilitativa, confermando l’impressione che quell’ospedale fondamentale per tutto il Tigullio stia diventando una vera e propria cattedrale nel deserto, svuotata per scelte più legate alla politica che ad altro.

PS. Non ne scrivo molto, perché ho l’antica abitudine di discutere nelle sedi di partito e poco sui giornali le vicende di partito e di coalizione. La costruzione di una coalizione larga e competitiva è quello a cui abbiamo lavorato da mesi, convinti anche che la destra fosse considerata forte non per i risultati raggiunti ma per la mancanza di una alternativa strutturata e chiara. Che c’è e che è presente nella società ligure, in maniera più radicale e radicata anche rispetto ai partiti che lavorano per rappresentarla. Lo stallo di queste settimane sull’ultimo miglio dell’accordo, quello sul candidato presidente, il fisiologico ma sfibrante rosario di ricostruzioni e retroscena, deve risolversi al più presto (e ognuno deve fare la propria parte in questo) perchè bisogna rispondere, con credibilità, a quella ricerca di cambiamento e di alternativa di cui la Liguria ha bisogno.

E le ultime settimane non sono state d’aiuto in questa direzione.