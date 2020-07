Camogli: “Viabilità pericolosa in piazza Matteotti”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che l’attraversamento pedonale in Piazza Matteotti, forse poco evidenziato, non è rispettato dalle auto di passaggio provenienti da Via Bettolo, dalla via tracciata ai limiti del cantiere e della discesa di Via Rosselli

Considerato che tutto ciò crea pericoli per i pedoni in transito

Interpella per conoscere se si intende intervenire in merito per una maggiore sicurezza per i pedoni.