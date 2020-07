Camogli: si tuffa su scoglio, interviene la Guardia cpostiera

Dalla Direzione marittima della Liguria – Capitaneria di Porto . Guardia costiera Genova riceviamo e pubblichiamo

Giornata impegnativa per gli uomini della Guardia costiera di Genova, che ieri sono intervenuti a più riprese, sia nelle acque del levante che del ponente genovese, per prestare soccorso ed assistenza in seguito a numerose segnalazioni pervenute tramite il numero blu 1530 da parte della cittadinanza.

Particolarmente rilevante l’attività svolta nel pomeriggio a Camogli, che ha visto il tempestivo intervento del gc a96, battello veloce in forza presso l’ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, inviato a soccorrere un uomo di nazionalità albanese, il quale –tuffatosi dagli scogli di Punta Chiappa – batteva rovinosamente la testa sulle rocce. Fortunatamente rimasto cosciente, il pericolante riusciva ad emergere dall’acqua e a guadagnare la riva, seppur ferito al capo. La sala operativa di Genova coordinava l’arrivo sul posto della idroambulanza della Croce Verde camogliese, allertata dal 118, e del dipendente battello gc a96, che recuperavano il ferito. Lo stesso veniva quindi portato in sicurezza al porticciolo di Camogli, dove era atteso da un’autombulanza, che – in codice giallo – lo trasportava all’ospedale civile San Martino di Genova, per i successivi accertamenti e cure.

Altrettanto fortunata l’avventura di due ventenni, anch’essi stranieri: alle ore 20 circa i due ragazzi, nel tentativo di recuperare un gonfiabile, venivano spinti a largo dal vento di tramontana nelle acque dinanzi a Pegli. numerose le segnalazioni pervenute in sala operativa da cittadini che assistevano alla scena da terra,preoccupati per i due ragazzi in difficoltà. Prontamente allertata,la motovedetta sar cp 830 li raggiungeva e li recuperava, nonostante tutto in buono stato di salute, consegnandoli al personale del 118, intanto inviato al molo Archetti di Pegli, per accertamenti sanitari.

La Guardia costiera raccomanda, specie in giornate con ventilazione da terra come quella di ieri, di prestare la massima attenzione per poter godere sempre in sicurezza del mare.