Il fico d’India da cui sono cadute alcune pale, una delle quali ha colpito un bambino che giocava in spiaggia, più che potato è stato gravemente mutilato. Ecco come appare oggi e come era ieri quando molti amavano fotografarlo per la sua bellezza. Un lettore aveva suggerito di ricoprirlo di una rete di nylon ancorata al muro per evitare nuove cadute di pale e contemporaneamente salvare la pianta.

COME E’





COME ERA