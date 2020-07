Camogli: Carige aperta tre giorni alla settimana, proteste

Contrariamente a quanto avviene al BPM, al banco di Sondrio e alle Poste, con filiali nella cittadina, Carige considera evidentemente Camogli un paese di terza classe ed apre lo sportello solo tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 12.50). Finite le Fasi 1 e 2 i clienti si aspettavano la riapertura quotidiana, ma ciò non è ancora avvenuto e le proteste cominciano a farsi sentire. Quali sono le ragioni della Carige? Sono diminuiti i depositi? Dopo la crisi i correntisti non tornano certo a fronte di servizi ridotti. Carige anni fa ha eliminato la filiale di Ruta; poi il servizio cassa al pomeriggio; ora ha ridotto l’apertura degli sportelli e non è certo colpa dell’unico cassiere se si formano code.