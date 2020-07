Il Pisa, al Comunale di Chiavari, ha sorpreso i padroni di casa a otto minuti dall’inizio, mettendo a segno una preziosa rete. L’Entella durante l’intero primo tempo non è riuscita a mettere seriamente in difficoltà gli ospiti. Più vivace si è mostrata nella ripresa, ma senza la grinta necessaria; è sembrata non credere in se stessa. Tuttavia al 96′, nel torpore, il miracolo è arrivato inatteso e improvviso, con una rete di Pellizer che vale un punto d’oro.