Val d’Aveto: sbagliano percorso, trovati a Villanoce

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria riceviamo e pubblichiamo



Oggi il 118 alle ore 16:45 ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria per un intervento di ricerca in Val D’Aveto. Due persone che percorrevano l’anello A1 del Parco dell’Aveto, hanno sbagliato bivio e sono scesi su sentiero non tracciato, ritrovati in zona Villanoce da un nostro tecnico i due escursionisti sono stati riaccompagnati ai mezzi.

Intervento a ponente a Verezzi sul sentiero Napoleonico , dove il Soccorso Alpino è stato attivato per un infortunio. I nostri tecnici insieme ai VVF e allA Croce Verde di Finalborgo, hanno raggiunto la donna stabilizzato la caviglia destra della donna che a parte il dolore localizzazione non lamentava altri problemi.Il trasporto e’ stato effettuato con barella portantina lungo il sentiero per circa 30 minuti e trasferita sull’ambulanza che era ad attenderla.