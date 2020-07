‘Santa’: teppisti e notti brave, strategia per voltare pagina

Riuscirà Santa Margherita Ligure a scrollarsi la fama di cittadina che la notte diventa terra di nessuno? E’ una fama immeritata, considerato che certi episodi avvengono anche altrove? E da cosa nasce? Cosa attirà i vandali? Nuoce al turismo? Come combattere le notti brave oltre agli interventi delle forze armate?

Più volte in passato Levante News ha segnalato il dilagare nell’uso di droga e quello, se scorretto, dell’alcol. Tanti degnissimi convegni, magari sull’immigrazione di pesci alieni, quasi mai (non parliamo di ‘Santa’ ma dell’intera Riviera), sul diffondersi tra i giovani di droga e alcol . Notizie drammatiche che si ricavano dai risultati dell’opera certosine costante delle forze dell’ordine contro queste piaghe. E bene hanno fatto i Carabinieri, a fronte dell’ultima operazione per controllare la movida, a mostrare anche alcune immagini; in modo che i genitori sappiano che non sempre i loro bambini rispettano il distanziamento sociale; che forse è l’ultimo dei problemi. A segnalare anomalie sono sempre più spesso cittadini privati che mostrano con disappunto filmati, foto, raccontano episodi. Quasi ogni giorno un nuovo capitolo ed è apprezzabile che molti esprimano opinioni e suggeriscano strategie per voltare pagina.

Nelle foto, due panchine vandalizzate che ci segnala Giorgio Revello