Regione: in Consiglio i tunnel di Fontanabuona e Cento Croci

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 14 luglio 2020, dalle ore 10 alle ore 14. Seduta in videoconferenza

Interrogazione 1390 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Mauro Righello): Sulla regolamentazione e l’informazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e i comportamenti nella Fase 2 del Covid-19.

Interpellanza 170 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Mauro Righello): Sulla mancanza di forniture di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI).

Interrogazione 1402 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sull’affidamento del servizio squadre GSAT ad operatore economico privato.

Interrogazione 1403 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fase 2 e la fine del lockdown: la nuova emergenza psicologica.

Interrogazione 1405 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’ipotesi di demolizione del quartiere San Pietro di Pra’ (Lavatrici).

Interrogazione 1422 (Giovanni Lunardon): Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta riguardo al Quartiere San Pietro di Genova Prà.

Interpellanza 184 (Fabio Tosi, Andrea Melis): Sulle dichiarazioni del Presidente della Regione sulla demolizione del complesso delle “Lavatrici” di Genova Pra’.

Interpellanza 171 (Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria.

Interrogazione 418 (Andrea Melis): Sui test sierologici perl’identificazione di anticorpi IgG e IgM specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Interrogazione 419 (Fabio Tosi): Sul numero di persone contagiate e decedute nei comuni appartenenti al comprensorio del Tigullio.

Interrogazione 1408 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sul concorso di A.LI.Sa. per la nomina di un dirigente per Progetti Innovativi in sanità a valenza regionale.

Interrogazione 1409 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione dei termini amministrativi per accedere ai fondi per i danni autunno 2018 e autunno 2019.

Interrogazione 1410 (Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul servizio del servizio di elisoccorso primario e secondario

Interrogazione 1411 (Claudio Muzio): Sulla realizzazione del tunnel autostradale della Val Fontanabuona.

Interrogazione 1412 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul finanziamento del servizio Navebus.

Interrogazione 1414 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sul biodigestore e sulla pianificazione della Regione Liguria.

Interrogazione 1415 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo): Sui pannelli fonoassorbenti dislocati lungo l’autostrada A10.

Interrogazione 1416 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’eliminazione dal calendario venatorio 2020/2021 delle specie pavoncella e moriglione.

Interrogazione 1418 (Claudio Muzio): Sul sostegno al pagamento degli affitti per i soggetti in grave difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Interrogazione 1420 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulla realizzazione della banda ultra larga in Liguria.

Interrogazione 1421 (Giovanni De Paoli): Sulla sospensione dei concorsi programmati in ASL 5 per direttore delle strutture complesse di ostetricia e ginecologia e di pediatria.

Interrogazione 139 (Giovanni Lunardon): Sull’attuazione dell’articolo 215 del d.l. 34/2020 in materia di rimborso dei titoli di viaggio per i trasporti pubblici locali.

Interrogazione 140 (Fabio Tosi): Sull’impianto fotovoltaico installato presso la parte di edifici di edilizia sociale del quartiere S.Pietro in Genova.

Interrogazione 422 (Luca Garibaldi): Sugli studi epidemiologici a supporto delle iniziative regionali di contenimento dell’emergenza Covid.3102)

Interrogazione 423 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sull’Ospedale Felettino.

Interrogazione 1424 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sulle borse di studio ai medici di base.

Interrogazione 1425 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sui percorsi di specializzazione e i tirocini degli studenti di medicina in Regione Liguria.

Interrogazione 1427 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sugli studenti universitari borsisti.

Interrogazione 141 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sui tirocini curricolari ed extracurriculari.

Interrogazione 1429 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione delle attività di tirocinio in periodo di Coronavirus e misure di sostegno a tirocinanti e stagisti.

Interrogazione 1432 (Claudio Muzio): Sulle misure di sostegno per gli stagisti liguri a seguito della sospensione o della mancata riattivazione dei tirocini extracurricolari.

Interrogazione 1431 (Giovanni Barbagallo): Sulla situazione degli Operatori Socio Sanitari di Bordighera.

Interrogazione 1433 (Giovanni De Paoli): Sulla chiusura da parte di Anas della galleria “Madonna della Guardia” sulla SS523 “del Colle di Cento Croci”.

Interrogazione 1436 (Giovanni Barbagallo): Sugli ambulatori di odontoiatria dell’ASL 1 Imperiese.

Interrogazione 1437 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo): Sugli interventi edilizi negli ospedali di Cairo Montenotte e di Pietra Ligure.

Interpellanza 185 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sui contributi a fondo perduto alle imprese turistiche.

Interrogazione 1413 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sugli eventi previsti per l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova.

Interrogazione 1440 (Fabio Tosi, Andrea Melis): Sull’utilizzo delle somme non spese per i buoni pasto dei dipendenti regionali in “smart working”.

Interpellanza 186 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sui servizi postali dei piccoli Comuni.