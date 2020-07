Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

4° Commissione:Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Lunedì 13 luglio 2020, alle ore 9.30

argomento:

1) Approfondimento in merito alle problematiche e ai procedimenti che riguardano i lavori di manutenzione straordinaria al viadotto autostradale delle Gavette in Val Bisagno da parte di Autostrade S.p.A.. Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade S.p.A., ARPAL, ASL 3, ASTer, Municipio IV Media Val Bisagno, Comitato Sotto il ponte.

2) Parere: Documento di Pianificazione Strategica del Sistema Portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Trasmissione alla Commissione Consiliare e Stato dell’iter autorizzatorio.

*****

1° e 4° Commissione

seduta congiunta in videoconferenza

lunedì 13 luglio 2020, alle ore 15

argomento:

1) Proposta di legge 249 (Giovanni De Paoli): Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale.

*****

Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente il contagio covid 19

Seduta in videoconferenza

mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 9.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito alle attività di screening messe in atto a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Professore Giancarlo Icardi Ordinario di Igiene dell’Università di Genova.

2) Approfondimento in merito alle modalità attuative e alle criticità riscontrate nell’applicazione delle misure emanate durante lo stato di emergenza sanitaria con particolare riguardo alla situazione delle strutture sociosanitarie convenzionate. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Coordinatore dei protocolli operativi e procedure per le strutture residenziali sociosanitarie per anziani Dott. Ernesto Palummeri

3) Approfondimento in merito alle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria a livello territoriale durante l’emergenza. Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei Rrsponsabili dei Gruppi Strutturati di assistenza territoriale delle ASL liguri.

4) Approfondimento in merito alle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria a livello ospedaliero durante l’emergenza. (Sull’argomento si svolgerà, alle ore 11.45, l’audizione dei Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio ospedaliero delle ASL liguri.

*****

3° Commissione: Attività produttive, Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 16 luglio 2020 – alle ore 10

ordine del giorno:

Approfondimenti e confronto tra Commissione consiliare e l’Assessore Berrino sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole.