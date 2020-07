Recco: “Un’estate in Paradiso”, debutto da favola

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

“Buona la prima”: questo è stato il commento del sindaco Carlo Gandolfo ieri sera al termine del primo spettacolo della rassegna “Recco, un’estate in Paradiso”.

Ospiti della serata, sul palco allestito in Lungomare Bettolo, sono stati Chiara Bisso (voce), Daniela Piras (flauto), Alessio Siena (chitarra), Alessandro Travi (tastiere e arrangiamenti), che hanno aperto con l’omaggio a Ennio Morricone (strepitosa l’ esecuzione di “Se telefonando”), il viaggio musicale è poi proseguito con celebri brani di Luigi Tenco, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Patty Pravo, Fiorella Mannonia, per concludersi con la grandiosa e suggestiva “La cura”, canzone tra le più amate e conosciute del maestro Franco Battiato.

“Complimenti agli artisti per aver dato vita a uno spettacolo coinvolgente, molto apprezzato da un pubblico attento e numeroso – ha dichiarato al termine del concerto il primo cittadino di Recco – un ottimo biglietto da visita per dimostrare come la nostra città sia attenta al tema della diffusione della cultura musicale, rendendola accessibile in modo gratuito a tutti. Bisogna ritrovare una normalità e come Amministrazione abbiamo deciso di programmare una rassegna estiva per i cittadini di Recco e per riportare i turisti a godere del nostro mare”.

Il prossimo appuntamento con “Recco, un’estate in Paradiso” è per sabato 18 luglio sempre alle ore 21.30 in Lungomare Bettolo.