Recco: prossimi lavori di asfaltatura in via dell’Alloro

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da mercoledì 15 luglio a venerdì 17 luglio un tratto di via dell’Alloro, all’altezza del Fosso Cotella, sarà chiuso al traffico dalle ore dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 per consentire l’intervento.

“Con l’asfaltatura della strada terminerà un’opera molto importante per la sicurezza della città e delle sue frazioni – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – i lavori appena conclusi di regimentazione delle acque tra via Faveto e via dell’Alloro, costituiscono un’azione di prevenzione contro il rischio degli allagamenti. Ci scusiamo con i cittadini per i momentanei disagi”.