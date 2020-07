RASSEGNA STAMPA. Movida, Carabinieri all’attacco

Oggi, domenica 12 luglio, auguri a Fortunato. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: rinfusa (confusamente, senza ordine o distinzione; merce spedita non imballata; in marina mercantile merce caricata direttamente nelle stive senza essere contenuta in appositi recipienti). Proverbi: “La dieta, ogni mal quieta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Movida, maxi operazione dei carabinieri. (Commento: operazione che ha destato molta simpatia. Sì alla movida, solo se si mantengono le norme anticontagio e si garantiscano limiti nel consumo di alcol. Non esistono locali zona franca).

Moneglia: gallerie, arriva l’illuminazione a led. Moneglia: recuperate reti da pesca. Lavagna: ingorgo epico; Aurelia da incubo; un’ora per fare sei chilometri. Chiavari: Marconi Delpino, una classe da record. Chiavari: mense scolastiche chiuse, lavoratori sul lastrico.

Zoagli: Finanza in Comune per la vecchia consulenza di un pensionato. Rapallo: gara di solidarietà per micio Felix. Rapallo: porto Riva, niente nuovi soci. Santa Margherita Ligure: lo Yacht rinasce dopo 18 anni. Portofino: la moda riaccende l’estate.

Recco: francescani, via i vecchi frati, largo ai turisti. Recco: fuochi cancellati per l’8 settembre. Camogli: teatro Sociale, buona la prima.

Orero: messa in suffragio del primo morto covid. Rezzoaglio: ritardi burocratici, niente piscina.