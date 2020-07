Rapallo: “Subito decadenza della concessione del porto”

Da Gianluca Cecconi, segretario del circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Come avevamo previsto, alla scadenza del 10 luglio 2020 il Comune non ha ricevuto nessuna risposta dalla società Porto Carlo Riva in merito alla ripresa dei lavori per rimettere in sicurezza e attivare il Porto.

Avevamo già scritto sulla questione, chiedendo un intervento netto e chiaro da parte del Comune.

Oggi siamo a ribadire, con chiarezza, che il Comune di Rapallo , anche con il coinvolgimento della Regione, intervenga nei lavori di messa in sicurezza e di gestione .

Visto la mancanza di risposta del privato chiediamo una gestione pubblica del Porto.

Tutto questo nell’interesse della comunità e dei lavoratori.