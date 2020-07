Rapallo: “Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Conte”

Dal Circolo territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo riceviamo e pubblichiamo



Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo torna in piazza e chiama a raccolta sostenitori e simpatizzanti domenica 19 luglio 2020 dalle 10 alle 13 nella centralissima P.zza Cavour a Rapallo.

Il Direttivo del Circolo di Gianni Arena sarà presente, nel rispetto delle misure di sicurezza antiCovid19, per raccogliere firme per chiedere le dimissioni del governo Conte ed elezioni subito.Sono già oltre 50mila le firme raccolte, sia on line che nei vari banchetti allestiti da FdI in tutta Italia, per andare al voto prima possibile e dare finalmente agli Italiani un governo scelto dai cittadini, autorevole ed unito.

Come ha dichiarato Giorgia Meloni: “Torneremo a chiedere libertà, lavoro e sicurezza per gli italiani. Vogliamo dare voce a milioni di cittadini esasperati da un governo che sembra vivere sulla luna. Pd e Cinque stelle devono andare a casa. In tutte le maggiori piazze italiane, raccoglieremo le firme per chiedere elezioni subito!” Per chi vuole sarà possibile aderire al partito guidato da Giorgia Meloni.

Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo