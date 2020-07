da Alessandra Cevasco riceviamo e pubblichiamo

Non passa giorno o meglio notte che a Santa Margherita non accada qualche episodio spiacevole e violento.Leggo spesso di risse , aggressioni scontri. Non e’ una bella immagine per la cittadina del Tigullio.E l’Amministrazione che fa? Possibile che un residente, un turista non possa godersi in pace le serate estive senza il timore di essere coinvolto in episodi di violenza. Maggiori controlli sono necessari.