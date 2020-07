Lavagna: piano casa, magazzino diventa residenziale

Il piano casa voluto con forza dall’assessore regionale Marco Scajola trova applicazione a Lavagna in via del Poggio. Con un cambio di destinazione d’uso un magazzino diventa residenziale. In una nota il dirigente Lorella Cella spiega che: ” Chiunque può prendere visione, presso l’Ufficio Edilizia Privata, dell’atto e dei relativi elaborati di progetto, e ricorrere contro il rilascio dello stesso, se ritenuto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale”.

In altri Comuni questi cambiamenti di destinazione d’uso, previsti dalla legge e quindi legittimi, sono stati contestati perché modificano l’anima di vie storiche.