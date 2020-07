Chiavari ospita l’innovativa sala operativa di Atp

Soddisfazione tra gli amministratori di Chiavari, città che si arricchisce di un innovativo servizio comprensoriale. Si tratta della Sala operativa di Atp già in funzione che verrà inaugurata a breve. Si tratta in pratica di un servizio in cui vi è un operatore di grande esperienza in grado, in caso di emergenza, di trovare la soluzione più rapida ed adeguata. Una specie di 112 dei bus di linea.

Un autista denuncia la presenza a bordo di un disturbatore? Un altro annuncia che il bus non può ospitare tutti i membri di una comitiva che lascia parzialmente a terra? Un terzo accusa un guasto e annuncia di non poter più proseguire? Dalla sala operativa ci sarà chi trova la soluzione opportuna a risolvere ogni problema.La sede è davanti alla stazione ferroviaria di Chiavari.