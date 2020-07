Camogli: “Sagra della Capponadda, complimenti”

Da Luciano Port riceviamo e pubblichiamo



Oggi, per la prima volta in vita mia, sono andato alla Sagra della Caponadda a San Rocco di Camogli. La giornata era splendida e una bella arietta stimolava l’appetito quindi abbiamo deciso di fermarci a degustare qualcosa.

Ottima organizzazione, tavoli ben distanziati, cassa e cucina celere.

Abbiamo assaporato delle ottime focaccette con lo stracchino ed, ovviamente, la Caponadda preparata secondo i crismi!

Complimenti a tutti i collaboratori che operavano sotto la regia dell’insostituibile Vittorio Crovetto.

Anche in periodi difficili come quello attuale se si vuole le cose si fanno e bene…