Camogli: domani riparte il bus tra Ruta e San Rocco

Domani riprendono le corse Atp tra Ruta e San Rocco. Il servizio bus tra le due località era stato eliminato ed al suo posto istituito un servizio a chiamata. Ad una petizione dei residenti era stato risposto picche: nelle “zone collinari” il servizio è assolto dai bus a chiamata. Ma Ruta e San Rocco non sono frazioni di anonime località montane o collinari, bensì la porta del Parco regionale di Portofino visitato ogni giorni da centinaia di escursionisti che arrivano magari in treno a Camogli da cui parte il bus per Ruta, ma che richiedono anche di proseguire la corsa fino a San Rocco.

Spiegata la situazione, l’assessore ai Trasporti della Città metropolitana Claudio Garbarino ed il direttore dei servizi Atp Roberto Rolandelli, hanno capito perfettamente la necessità di ripristinare il servizio; ciò avviene domani.