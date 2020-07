‘Santa’: “Maremontibike” rinviata al 2021

Da Paolo Calevo riceviamo e pubblichiamo

La Società Mutuo Soccorso Armatori e Marinai Pescatori organizzatori della Maremontebike, con grande dispiacere, vista la situazione venutasi a creare in seguito all’emergenza Civid 19, si vede costretta a rinviare al prossimo anno (la prima domenica di ottobre 2021) la decima edizione della Maremontebike “Ricordando Robby” precedentemente già programmata per il giorno 04 ottobre 2020. La manifestazione si è sempre distinta per avere la caratteristica di una festa in piena libertà di movimento e come tale vuole rimanere.

Anche se quest’anno non ci si incontrerà, resta sempre vivo il ricordo del nostro amico Robby e al tempo stesso di tutti gli amici di Make a Wish, che chi vorrà potrà sostenere individualmente.

E allora forza e …….al 2021!