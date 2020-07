Rapallo: Croce Bianca, le emergenze covid e autostrada

Tempi duri per le pubbliche assistenze della Liguria e certamente non fanno eccezione quelle del Levante impegnate quotidianamente, oltreché nelle emergenze, a trasportare pazienti per effettuare esami, visite specialistiche, dialisi, riabilitazione. In questo periodo sono due le emergenze: covid e caos autostrade. Ne parliamo con Fabio Mustorgi, presidente della Croce Bianca Rapallese.

L’emergenza covid sembra avere annullato tutte le altre patologie. “Il covid non può essere un pretesto. Occorre riavviare al più presto tutti i servizi; effettuare le attività diagnostiche, recuperare il tempo perduto. Tutti i pazienti affetti da altre patologie devono avere attenzione, cure adeguate e puntuali”.

Anche per i militi un periodo di grande impegno. Ed oggi credo dobbiate sobbarcarvi anche le spese di disinfezione dei mezzi. “Un periodo che i militi hanno affrontato con profonde motivazioni. Sulla nostra esperienza con l’emergenza covid stamperemo un opuscolo. Sarà anche il modo di ringraziare i rapallesi che hanno capito quanto stavamo facendo e ci hanno sostenuto anche economicamente, sorprendendoci per la loro generosità. Faccio un nome: Armando Ezio Capurro”.

Ora c’è il problema caos autostrade. “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto sottoscritto anche da altre pubbliche assistenze. Il caos è totale. Si sa quando si parte e non si sa quando si porta a compimento il servizio”.

Bisognava dilazionare le ispezioni alle gallerie? “No, bisognava fare una riunione con chi effettua servizi di massima urgenza e trovare un accordo. Fare un piano. Prevedere scorte alle ambulanze. Tutto ciò non è avvenuto in una regione particolarissima per la difficile viabilità”.

L’ultimo ostacolo? “Gli ostacoli sono continui anche per la mancanza di informazioni precise e puntuali. Gli ultimissimi gravi inconvenienti sono stati la protratta chiusura parziale degli svincoli di Lavagna e Sestri Levante”.

Fabio Mustorgi