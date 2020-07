Portofino Fashion Night. Una serata meravigliosa nel Borgo più bello del mondo. Un regalo a quanti stasera hanno potuto assistere alla sfilata firmata da un’incantevole Jo Squillo. Davvero un evento unico in una location altrettanto unica. Tanti applausi per Jo Squillo e per Missoni, Etro, Ermanno Scervino, Laura Biagiotti, Alberta Ferretti, Stella McCartney ed Elisabetta Franchi. Ancora una volta Portofino ha saputo stupire.