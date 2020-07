Nuovo Elisoccorso: il Levante sarà penalizzato? (2)

Oggi il presidente della Regione Giovanni Toti, ha inaugurato il nuovo servizio di elisoccorso. Non si tratta di un raddoppio del servizio, considerato che il compito dell’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco a partire da agosto sarà fortemente ridimensionato: solo fine settimana, servizi in mare o in caso di neonatalità.

Nessun dubbio sulla preparazione dei nuovi piloti e soccorritori che saranno certamente preparati e professionali come i colleghi dei vigili del fuoco. La domanda è: perché la base non è baricentrica come quella dell’aeroporto Colombo? Questo creerà interventi meno rapidi nel Levante?

Ben venga comunque, tra tre anni, il servizio notturno, oggi espletato in casi particolari dalla Guardia costiera e dai Carabinieri che hanno velivoli adeguati. (m.m.)