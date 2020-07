Monterosso: celebrato il ritrovamento della statua della Madonna di Soviore

di Guido Ghersi

Nel lontano 7 luglio dell’anno 704 dopo Cristo fu ritrovata la sacra immagine della Madonna di Soviore, che si trovava sotto un masso di pietra, dove sembra fosse stata nascosta circa un secolo prima per sottrarla al saccheggio dei Longobardi del re Rotari. In seguito si era perduta la memoria di dove fosse stata nascosta. Ma, racconta la tradizione, coloro che passavano vicino al luogo dove era stata nascosta – lungo l’antica strada costiera – sentivano un soave odore, e una colomba, puntualmente, si posava sul masso.

Allora un sacerdote del luogo decise di rimuovere la pietra e così,

appunto nell’anno 704, ritrovà il “tesoro”, ovvero l’immagine miracolosa della Vergine Santissima. Il sacerdote la portò in casa sua, ma l’indomani l’immagine venne ritrovata sopra un albero poco distante dal luogo del ritrovamento, e il miracolo si ripetè per diversi giorni. Allora si comprese che la Madonna voleva stare in quel punto, e la popolazione di Monterosso dette inizio alla costruzione del santuario, “innamorandosi” della “sua” Madonna, oggi venerata come patrona principale della diocesi. Il 7 luglio scorso l’anniversario è stato festeggiato con la recita del rosario alle 16.30, cui sono seguiti il canto delle Litanie e la Messa solenne presieduta dal

vicario generale monsignor Enrico Nuti, con molto concorso di popolo.