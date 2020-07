Marittimi: “Abbandonati nei porti esteri, governo assente”

Dall’ufficio stampa di Edoardo Rixi, deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture, riceviamo e pubblichiamo

“Il lockdown per i marittimi italiani non è mai finito e ancora oggi, nonostante le sollecitazioni da parte delle associazioni armatoriali, il governo non ha mosso un dito per fare rientrare dai porti esteri questi lavoratori, riconosciuti strategici a livello internazionale, nel nostro Paese. È grazie ai marittimi che il sistema logistico portuale non si è mai fermato e il nostro Paese non ha subito interruzioni nell’approvvigionamento di beni essenziali ed energia. Ma il governo italiano continua a ignorarli ed è totalmente assente nei tavoli internazionali dove sono presenti le principali nazioni che si affacciano sul mare, tra cui Francia, Olanda, Grecia, Regno Unito ma anche Emirati Arabi e Usa. Il governo italiano deve sedersi ai tavoli e fare gli accordi che consentano l’avvicendamento degli equipaggi altrimenti il settore logistico portuale italiani, già penalizzato dall’emergenza Covid, rischia di essere annientato dai competitor esteri”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi