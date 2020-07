Individuata la posizione dell’uomo, probabilmente in cerca di funghi, disperso in un bosco sottostante il Passo della Scoglina, in Comune di Favale, è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Chiavari e trasportato in ambulanza al campo di Monleone presso la Croce Rossa di Cicagna dove era in attesa l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino per controlli.