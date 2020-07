Elisoccorso: “Si doveva potenziare quello dei Vigili del fuoco” (3)

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo



Si è inaugurato oggi in Liguria il nuovo servizio elisoccorso privato del 118 ligure, operato dalal società AirGreen. Invece di potenziare la convenzione con i Vigili del Fuoco e proseguire un servizio che era un fiore all’occhiello e di cui ha usufruito tutta la comunità, la Giunta guidata da Giovanni Toti ha deciso di privatizzare l’elisoccorso, con una spesa almeno quattro volte superiore. Finisce un’epoca. Non si dica che questa è una decisione presa da questo Governo perché sappiamo tutti che è stata presa quando ministro dell’Interno era Salvini ed è sempre stata supportata dalla Lega ligure. Inutile dire che non siamo d’accordo. Ancora una volta si conferma la linea di Toti e dei suoi assessori verso una sempre più consistente privatizzazione della cosa pubblica.