Carro: illecito smaltimento di trucioli in una scarpata

di Guido Ghersi

Nei boschi del Valico della Mola, nel territorio del Comune di Carro, in Alta Val di Vara, i Carabinieri Forestali della Caserma di Sesta Godano,

hanno denunciato il titolare di un’impresa boschiva per illecito smaltimento di rifiuti perché, anziché smaltirli nel modo più appropriato, li ha sversati in una scarpata.

Qui, sono finiti oltre 100 metri cubi di residuo di lavorazione del legno quali cortecce.

Al titolare dell’impresa è stata ordinata la rimozione entro un mese : se il trasgressore ripulirà la zona boschiva, il procedimento penale verrà immediatamente archiviato e sostituito da una sanzione che può ammontare a circa 6 mila euro.