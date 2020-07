Camogli: “Trattasi di fico d’India e non di cactus”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Con la superficialità che lo contraddistingue, il consigliere Pompei interviene in merito all’incidente provocato dalla caduta di una porzione di fico d’india (non di un cactus come scrive, anche se sono della stessa famiglia; a volte basta copiare…).

Essendo stato coinvolto un minore, ancora attualmente ricoverato in ospedale, avrei pensato che, per delicatezza, ci si sarebbe astenuti dalla strumentalizzazione ai meri fini politici.

Mi sono sbagliato, d’altra parte uno si comporta a seconda dei maestri che ha.

Naturalmente il primo pensiero è che il bimbo coinvolto si ristabilisca il più in fretta possibile e che si provveda ad evitare che ciò possa riaccadere.

L’area è stata messa in sicurezza pur non essendo in proprietà o in concessione al comune, trattandosi di un’area demaniale marittima non concessa ad alcun soggetto.

Ma il consigliere Pompei, ovviamente questo non lo sa, come ignora tante altre cose.

In qualità di consigliere comunale, ha accesso a informazioni circa l’attività dell’amministrazione; se solo avesse la voglia di approfondire, avrebbe appreso che in questo periodo sono in corso o programmate, a solo titolo di esempio, verifiche sugli impianti elettrici, sui sentieri e sugli spazi scolastici.

Inoltre professionisti incaricati come agronomi e geologi, stanno monitorando e periziando il territorio, per presentare progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti erogati da altri enti, in particolare

in via De Gregori, in via Molfino, nella scogliera del cimitero, a Punta Chiappa e a San Fruttuoso.

Nell’ultima settimana i nostri giardinieri sono intervenuti per rimuovere rami pericolanti in via Molfino (dove un agronomo sta verificando la stabilità di alcuni alberi) e al cimitero centro.

La prossima settimana è già programmato un intervento su una palma, colpita dal punteruolo rosso, nel parco Milesi.

Ma naturalmente perché informarsi? Meglio cercare consensi facendo leva sulla disinformazione.

Peraltro la maggior parte delle informazioni sono alla portata di tutti sul sito, nella sezione albo pretorio, dove vengono regolarmente pubblicate le determine dei vari uffici su perizie, lavori, interventi affidati, mentre ci si può rivolgere agli uffici competenti per conoscere quelli programmati ma

non ancora affidati.

Per quanto riguarda gli eventi di successo forse si riferisce a quello su cui ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale riuscendo, unico caso in Italia, ad astenersi sulla sua stessa pratica.

Cordiali saluti

Francesco Olivari, Sindaco di Camogli