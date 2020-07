Calcio/ Stabia – Entella, post partita infuocato

Post partita infuocato. Il pareggio tra Juve Stabia e Virtus Entella, conclusosi 1-1, aveva visto uno scontro tra Mauro Coppolaro (Entella) e Canotto (Juve Stabia) ambedue espulsi al 54′. Scontro ripreso a fine partita quando Coppolato è raggiunto da un pugno al volto sferratogli da un tecnico dello Stabia, Pasquale D’Inverno, denunciato anche per oltraggio al pubblico ufficiale che aveva tentato di fermarlo.

Oggi la commissione disciplinare, per il diverbio in campo, ha squalificato Coppolaro (e Canotto) per tre giornate; Marco Crimi per due giornate ed ha sanzionato per la terza volta Rodriguez de Miguel.