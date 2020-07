Tennis/ Recco: A2, successo di ‘Santa’ contro il Bari

Da Stefano Faraone, Pro Recco Tennis, riceviamo e pubblichiamo

Successo del Tennis Club Santa Margherita contro il Circolo Tennis Bari nel campionato di A2 per 4 a 2 sui campi in terra rossa della Pro Recco Tennis, domenica 5 Luglio.

La fortissima squadra Ligure che mira alla promozione in A1 ha in formazione fior di campioni quali Seppi, Fokina, Giustino, Basso, Ornago, il tedesco Puetz, Roncalli, il danese Nielsen (già vincitore di Wimbledon in doppio con Murray ) Metti, Castagnola, Ferri e Tassara.

Soddisfazione del team organizzativo della Pro Recco Tennis composto

dai consiglieri Olcese, Marchetti, Secondin, Luzii e dal presidente Aldo Gandolfo per i complimenti ricevuti dai capitani delle squadre e dal presidente del comitato Regionale Andrea Fossati per la validità dei campi e per il comportamento del numeroso pubblico presente sulle tribune che ha ottemperato alle norme anti covid sul distanziamento e mantenuto la mascherina indossata per tutta la durata dell’incontro.

Nel dettaglio le partite:

Andreas Seppi batte l’argentino Valentin Angelini 63 61, Andrea Basso gioca solo un game contro Marco Micunco che è costretto a ritirarsi per infortunio muscolare. Luca Castagnola batte Riccardo Trione 60 62 infine vittoria del barese Alberto Cristofaro contro Lorenzo Ferri 36 61 13/11 malgrado due match point avuti dal ligure nel tie break decisivo.

Nei doppi facile vittoria di Seppi e Nielsen contro Trione e Cassano 61 61 e sconfitta dei giovani Castagnola e Tassara 36 16 contro Angelini e Cristofaro.